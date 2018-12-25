Какие новости! Красотка Геттер Яани ждет первенца (ФОТО)

Танцор Отт-Сандер Палм и певица Геттер Яани познакомились на передаче «Танцы со звездами». Если Геттер Яани готовится впервые стать матерью, то у Отта-Сандера уже есть ребенок.

Знаменитая эстонская пара не афишировала беременность Геттер, обнародовать радостную новость они решили в канун Рождества. По всей видимости, малыш появится на свет будущей весной.