Какие новости! Красотка Геттер Яани ждет первенца (ФОТО)

Эстонская певица Геттер Яани поздравила поклонников с Рождеством в Instagram, опубликовав неожиданный снимок. По фото видно, что уже совсем скоро 25-летняя звезда и ее возлюбленный Отт-Сандер Палм впервые станут родителями.
Танцор Отт-Сандер Палм и певица Геттер Яани познакомились на передаче «Танцы со звездами». Если Геттер Яани готовится впервые стать матерью, то у Отта-Сандера уже есть ребенок.
Знаменитая эстонская пара не афишировала беременность Геттер, обнародовать радостную новость они решили в канун Рождества. По всей видимости, малыш появится на свет будущей весной.
Mu kallid! Soovin teile kõikidele imesid täis jõule! Soovin, et oleme kõik terved, õnnelikud ning et meid kõiki ümbritsevad inimesed, kes meid tõeliselt armastavad ja hoiavad! Armastan jõulude puhul kõige rohkem seda, et terve pere on koos ja keegi ei pea kuhugile kiirustama! Armastust igasse päeva, Teie G. #december #christmas #beautifultime #sendinglove #atomingphoto #miracle
Геттер Яани — эстонская певица и финалистка третьего сезона Eesti otsib superstaari («Эстония ищет суперзвезду»). Геттер вышла в финал 8 октября 2009 года, где в 7 круге заняла четвертое место, выбыв из дальнейшей борьбы. Представляла Эстонию на Евровидении 2011 в Германии.