Вт, 25.12.2018
Великобритания в ужасе! Меган Маркл новым выходом нарушила сразу три правила королевского протокола СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Какие новости! Красотка Геттер Яани ждет первенца (ФОТО)

Какие новости! Красотка Геттер Яани ждет первенца (ФОТО)

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Геттер Яани

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Эстонская певица Геттер Яани поздравила поклонников с Рождеством в Instagram, опубликовав неожиданный снимок. По фото видно, что уже совсем скоро 25-летняя звезда и ее возлюбленный Отт-Сандер Палм впервые станут родителями. 

Танцор Отт-Сандер Палм и певица Геттер Яани познакомились на передаче «Танцы со звездами». Если Геттер Яани готовится впервые стать матерью, то у Отта-Сандера уже есть ребенок.

Знаменитая эстонская пара не афишировала беременность Геттер, обнародовать радостную новость они решили в канун Рождества. По всей видимости, малыш появится на свет будущей весной.

Геттер Яани — эстонская певица и финалистка третьего сезона Eesti otsib superstaari («Эстония ищет суперзвезду»). Геттер вышла в финал 8 октября 2009 года, где в 7 круге заняла четвертое место, выбыв из дальнейшей борьбы. Представляла Эстонию на Евровидении 2011 в Германии. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ