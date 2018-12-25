«Нашла повод уехать»: сестра Фриске открывает бизнес на далеком курорте

Наталья Фриске никогда не скрывала, что Шри-Ланка – ее любимый курорт. Практически каждый год она ездит туда отдыхать с мужем и друзьями. Они наслаждаются солнцем, серфингом, долгими прогулками вдоль океана. А теперь Наталья решила еще больше сблизиться с далеким курортом. Фриске открывает там бар, компетентно сообщает StarHit.

Издание отмечает, что свой бизнес Наталья будет вести вместе с мужем Сергеем Вшивковым. Когда журналисты связались с Фриске, чтобы уточнить данные, она не стала ничего отрицать.

«Да, мы действительно открываем кафе. Но пока в процессе ремонта. Откроемся в следующем году», – рассказала репортерам Наталья.