Пн, 24.12.2018
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  • Надя Мейхер-Грановская показала себя в 12 лет, и она уже тогда была достойна ВИА Гры

Надя Мейхер-Грановская показала себя в 12 лет, и она уже тогда была достойна ВИА Гры

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Надежда Мейхер.

ФОТО: Instagram

Черненькая из ВИА Гры — Надежда Мейхер-Грановская, — всегда считалась самой сексуальной участницей группы. Сейчас Надя — мать троих детей, дизайнер, она танцует и пишет стихи. При этом ей всего 36 лет. На днях красотка выложила фото, на которых ей лет 12, и уже видно, что это будущая виагрянка:

«1994-1995гг. Мне около 12 лет…Нос красный, мне жутко холодно. Но я стойко выдержала первую, школьную популярность, пишет Soulpost.ru.

Помню с этого школьного подиума я около часа не сходила. Станцевав на новогоднем празднике ЗОШ 1 моего родного города Волочиск Танго (акомпанировал учитель музыки, играя на баяне), девушки и парни из разных классов решили, что со мной нужно обязательно сфотографироваться. На память остались только эти два фото…»

ФОТО: Instagram

ФОТО: Instagram

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