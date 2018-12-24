Надя Мейхер-Грановская показала себя в 12 лет, и она уже тогда была достойна ВИА Гры
24 декабря 2018, 18:26
Черненькая из ВИА Гры — Надежда Мейхер-Грановская, — всегда считалась самой сексуальной участницей группы. Сейчас Надя — мать троих детей, дизайнер, она танцует и пишет стихи. При этом ей всего 36 лет. На днях красотка выложила фото, на которых ей лет 12, и уже видно, что это будущая виагрянка:
«1994-1995гг. Мне около 12 лет…Нос красный, мне жутко холодно. Но я стойко выдержала первую, школьную популярность, пишет Soulpost.ru.
Помню с этого школьного подиума я около часа не сходила. Станцевав на новогоднем празднике ЗОШ 1 моего родного города Волочиск Танго (акомпанировал учитель музыки, играя на баяне), девушки и парни из разных классов решили, что со мной нужно обязательно сфотографироваться. На память остались только эти два фото…»