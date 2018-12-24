Есть четыре знака Зодиака, которым мало одного партнера! Вот они

Единственное утешение – это то, что где-то вас ждет идеальный человек. Этот человек – ваша родственная душа, пишет Peace Quarters.

Что такое родственная душа? Это человек, созданный именно для вас. Это единственный человек, который действительно поймет вас до глубины души, пишет Lifter.com.ua.

Многие люди думают, что она может быть только одна, однако астрологи считают, что определенной группе людей суждено привлечь более одной родственной души.

Вот четыре знака Зодиака, у которых есть возможность найти две и больше родственных душ:

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецы способны привлечь более одной родственной души одновременно – в этом они, ничего не поделаешь, талантливы.

С двумя половинками своей индивидуальности, Близнецы обладают двойным количеством черт, которые обычно можно найти в других.

Представители этого знака общительны и веселы, поэтому им не составляет труда найти того, кому бы они понравились.

Согласно астрологу Джуди Витале, Близнецы могут соблазнить двух совершенно разных людей одновременно по совершенно разным причинам.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Весы более открыты для множества родственных душ. Они ищут баланс в своей жизни, но любовь сложна по своей природе – поэтому представители этого знака стараются открываться любви везде, где ее можно встретить.

Как «двусторонние знаки Зодиака» Весы, Близнецы и Рыбы с большей вероятностью найдут в своей жизни несколько родственных душ.

Происходит это из-за того, что они позволяют себе чувствовать глубоко и вступать в более значимые отношения, открывая массу возможностей для романтики.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпионы могут быть загадочными и замкнутыми в любви, но это означает, что когда они находят кого-то, кто их заинтересует, они цепляются и не отпускают.

Они жаждут интенсивности, которая есть только в глубоких, значимых отношениях, и они познают людей на духовном уровне.

Как только Скорпион пробирается в чье-то сердце, он заполняет его любовью. Тем не менее, это не означает, что Скорпион не может испытать любовь к двум людям одновременно.

В поисках родственной души они могут найти двух интересных людей и цепляться за них из-за страха потерять что-то особенное.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Теория Витале о Рыбах и их многочисленных пристрастиях поражает. Она утверждает, что Рыбы лучше распознают своих родственных душ, чем другие, благодаря их мощной интуиции.

Поэтому они с большей вероятностью найдут кого-то, кто идеально им подойдет.

Рыбы также понимают, что в мире миллиарды людей – и в каждом есть возможность. Поэтому они всегда рады открыть сердце для новых знакомств.