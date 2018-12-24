Иллюзионист показал фокусы собакам из приюта. Только посмотрите на их реакцию!

Судя по всему, собакам тоже нравятся фокусы и загадки. Учитывая их природную игривость и любознательность, неудивительно, что лучшие друзья человека представляют собой идеальную аудиторию для иллюзиониста, пишет Lifter.com.

Собаки из одного нью-йоркского приюта недавно удостоились визита фокусника Джона Стесселя, рассказывает Unilad.

Одетый в колпак Санта-Клауса, Джон поразил четвероногих обитателей приюта своими фокусами, причем все собаки реагировали по-разному. Одни в шоке убегали, другие растерянно озирались по сторонам, а третьи стаскивали с него колпак в отместку за подлог.

А псина по кличке Терагон принялась кататься на спине, расплывшись в зубастой улыбке, будто не в состоянии поверить собственному удивлению!

Владельцы приюта надеются, что это видео продемонстрирует разные характеры собак и поможет им скорее найти новых хозяев.

Видео стало таким популярным, что уже набрало больше миллиона просмотров — так зрителям нравятся собачьи реакции на фокусы!

Джон говорит: «Мне всегда нравилась идея показывать фокусы собакам. Выступать перед ними было просто невероятно. Их реакция меня поразила. Это такая милота! Такое не забывается».

Фокусник добавляет:т«Они просто хотят быть любимыми. Это идеальные домашние животные для любого дома».