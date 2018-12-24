Шнуров и Собчак обменялись матерными стихами

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и телеведущая Ксения Собчак обменялись стихами с нецензурными выражениями в адрес друг друга.

Сначала музыкант в «Инстаграме» опубликовал стихотворение, посвященное, вероятно, возможному расставанию Собчак с ее мужем Максимом Виторганом. Шнуров отметил, что телеведущая изначально сама привлекла внимание к своей личной жизни, а после начала жаловаться на его избыток, пишет Life.ru.

— Ну до чего ж смешные медиаперсоны! Под свет софитов сами выставляли всю жизнь свою, фигуры и фасоны..., — написал Шнуров.

Ответ телеведущей не заставил себя долго ждать. Собчак попросила на своей странице в «Инстаграме» всех тех, кто ожидает сплетни и новые слухи вокруг ее возможного расставания, в том числе и Шнурова, не лезть в ее личную жизнь.

— Всем тем, кто в ожидании кинца «Смотрите, она вышла без кольца». С утра все «кумушки» заняли в зале место, чтоб помесить всех сплетен тесто..., — ответила Собчак.