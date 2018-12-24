Семь советов, как избежать похмелья в Новый год

1. 1 января после застолья с алкогольными напитками вполне возможно сохранить хорошее самочувствие и не страдать от похмелья, утверждает врач. Проще всего это сделать тем, кто не пьет совсем, либо ограничивается символическим бокалом шампанского, пишет Medikforum.ru.

2. Другой проверенный способ избежать плохого самочувствия и синдрома похмелья после новогодней ночи - не мешать алкогольные напитки.

«Смешение алкогольных напитков вызывает самое сильное опьянение. Важно следовать принципам: не смешивать зерновые спирты (водка, виски, джин) с виноградными (вино, коньяк, бренди), ягодными, фруктовыми», - сказала Шастина.

3. Если под бой курантов поднимается бокал с шампанским, но оно не является напитком вечера, лучше после него пить что-то одно. Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн сообщил, что в новогоднюю ночь следует отдать предпочтение белому сухому вину - оно нанесет наименьший вред печени и всему организму.

4. Шампанское, которым традиционно встречают Новый год, следует пить только в начале вечера и в небольшом количестве - не больше 150 граммов. Все, что будет выпито сверх этого количества, лишь поспособствует возникновению похмелья на следующий день.

5. За 3-4 часа до праздничного застолья нужно плотно поесть. Употреблять специально что-то жирное перед принятием спиртных напитков не стоит: утверждения о полезности такого приема – это миф.

«Если съесть жирную пищу или масло перед приемом алкоголя, это может спровоцировать резкий переход в состояние «нестояния»: произойдет сбой в работе ферментных систем, вырастет нагрузка на печень и поджелудочную железу, что чревато развитием изжоги, тяжести в желудке, тошноты», - пояснила эксперт.

6. Ни в коем случае не разбавляйте крепкие напитки газировкой, иначе быстрое, тяжелое опьянение с последствием в виде мучительного похмелья будет гарантировано. Лучше класть в напитки лед – это помогает потреблять меньше алкоголя.