Есть слишком много хурмы - опасно! Вот почему

Более того, женщина едва не погибла. Из-за фрукта у нее в желудке появился крупный комок, который потом пришлось извлекать хирургическим путем.

Как женщина узнала потом, если есть хурму в больших количествах, то это может привести к появлению таких комков в желудке.

А виновными в этом можно назвать танины, которые содержатся в кожуре плода – вещества растительного происхождения, обладающие вяжущими и дубильными свойствами.

Особенность этих веществ – они могут образовывать сгустки геля, а желудок – очень даже подходящая для этого среда.

Этот гель состоит из белков и клетчатки. Со временем, вода испаряется, и он становится достаточно плотным. В дальнейшем, он может выйти из желудка и привести к кишечной непроходимости.

Хурма. ФОТО: Sergei Malgavko / Sergei Malgavko/TASS

Хурма содержит много микроэлементов – в этом она в пару раз превосходит яблоко! Хурма положительно влияет на щитовидку, кровь и борется против рака. Но и здесь мера нужна.

Врачи советуют потреблять не больше двух плодов хурмы в день. К тому же, перед этим, хурму лучше подержать три дня в морозилке – это снизит количество танинов, да и к тому же, сильно улучшит вкус хурмы.