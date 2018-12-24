Не заяц, а кролик Playboy! Девушка станцевала стриптиз перед камерами в автобусе

Инцидент произошёл в пригороде Сиднея, Австралия, и попал на камеру наблюдения. Девушка, видимо, решила устроить шоу для пассажиров, сняла с себя всю одежду и стала танцевать, используя поручни. По словам очевидцев, после она попросила деньги за свое "выступление". Но кто-то сообщил о танцовщице водителю. И тогда звезда решила ретироваться, наконец одевшись и завернувшись в шаль.