Такой кроха! Дочь Дмитрия Маликова показала фото с подросшим братом

Поклонники умилились семейному снимку: «Какие вы красавчики. Счастья вашей семье!», «Стеша и Маркуша, милые детки», «Хорошенькие!». Некоторые обратили внимание, что мальчик заметно подрос: «Щеки-то какие братишка наел», и что даже в таком ракурсе можно разглядеть его сходство с сестрой.

Марк Маликов появился на свет в конце января 2018 года. Он родился в одной из клиник Санкт-Петербурга от суррогатной матери. Счастливые родители долго не могли выбрать для него имя. Изначально собирались назвать малыша Аполлоном, но в итоге Дмитрий и Елена решили: быть ему Марком.