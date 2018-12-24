Такой кроха! Дочь Дмитрия Маликова показала фото с подросшим братом

18-летняя дочь Дмитрия Маликова, Стефания, опубликовала в «Инстаграме» трогательное фото с младшим братом, пишет Eg.ru.
«Уходящий 2018-й стал самым счастливым годом в моей жизни», - написала девушка с явным намеком на рождение маленького Марка.
Поклонники умилились семейному снимку: «Какие вы красавчики. Счастья вашей семье!», «Стеша и Маркуша, милые детки», «Хорошенькие!». Некоторые обратили внимание, что мальчик заметно подрос: «Щеки-то какие братишка наел», и что даже в таком ракурсе можно разглядеть его сходство с сестрой.
Марк Маликов появился на свет в конце января 2018 года. Он родился в одной из клиник Санкт-Петербурга от суррогатной матери. Счастливые родители долго не могли выбрать для него имя. Изначально собирались назвать малыша Аполлоном, но в итоге Дмитрий и Елена решили: быть ему Марком.