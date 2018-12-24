Известный радиоведущий в прямом эфире спас парня, который хотел покончить с собой

Знаешь что, Крис, я не хочу, чтобы ты сегодня умер. Мне нужно знать, на какой ты улице. Я хочу, чтобы сегодня было все хорошо, и завтра мы с тобой поговорим. Я не хочу, чтобы ты умирал, потому что я люблю тебя. Я люблю тебя, братишка. Я люблю тебя.