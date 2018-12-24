Дочь Леонида Якубовича затравили из-за внешнего вида

Волна критики обрушилась на 20-летнюю наследницу телеведущего после того, как она посетила премьеру фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» — приквела приключений Гарри Поттера. Девушка предстала в образе ученицы знаменитой школы магии Хогвартс. Однако ее наряд в сочетании с темно-зеленым макияжем губ пришелся по вкусу далеко не всем.

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Поклонники решили, что Варвара похожа на клоуна. Встречались и более резкие оценки — «недалекая», «уродка». «Это обратная сторона популярности детей звезд, — считает сама виновница ажиотажа. — Мало кто знает, что обожаю косплей. Часто перевоплощаюсь в Джокера. На негатив не обращаю внимания и просто живу дальше».

Напомним, Леонид Якубович был женат три раза. С первой супругой Раисой ему так и не удалось обзавестись детьми. Во втором браке с Галиной Антоновой у телеведущего появился сын Артем. Варвара была рождена в третьем браке Леонида Аркадьевича с Мариной Видо, которая, как и муж, неразрывно связана с телевидением.