Вс, 23.12.2018
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  • Смотри и не завидуй! Эта красотка из Финляндии разоблачает Instagram

Смотри и не завидуй! Эта красотка из Финляндии разоблачает Instagram

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Soome blogija Sara Puhto ehk Saggy Sara tõestab Instagramis, et seksikad pildid on vaid poseerimise küsimus.

ФОТО: Instagram

Финская блогерша Сара Пухто — смелая и бодипозитивная. В своем Instagram она показывает себя в неудачном ракурсе, называя это реальностью, и в удачном – это для Instagram.

Саре 22 года и на ее снимках вы можете сами видеть разницу — как сильно угол зрения, освещения и степень «втянутости» живота влияют на финальную картинку.

«Даже самая распрекрасная грудь не выглядит великолепно со всех углов зрения» — пишет Сара.

Девушка-блогер настаивает на том, что не нужно стремиться к совершенству, а важно быть добрее к себе. Сара доносит своим проектом, что красота начинается с любви к себе, а не к чужим телам из Instagrama. По ее мнению, там лишь сплошная ложь, которой не стоит завидовать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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