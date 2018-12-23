Смотри и не завидуй! Эта красотка из Финляндии разоблачает Instagram

23 декабря 2018, 13:50
Финская блогерша Сара Пухто — смелая и бодипозитивная. В своем Instagram она показывает себя в неудачном ракурсе, называя это реальностью, и в удачном – это для Instagram.
Саре 22 года и на ее снимках вы можете сами видеть разницу — как сильно угол зрения, освещения и степень «втянутости» живота влияют на финальную картинку.
«Даже самая распрекрасная грудь не выглядит великолепно со всех углов зрения» — пишет Сара.
Девушка-блогер настаивает на том, что не нужно стремиться к совершенству, а важно быть добрее к себе. Сара доносит своим проектом, что красота начинается с любви к себе, а не к чужим телам из Instagrama. По ее мнению, там лишь сплошная ложь, которой не стоит завидовать.