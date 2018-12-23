Осторожно! Самые гулящие знаки Зодиака
Предрасположенность к изменам у всех людей разная. Астрологи утверждают, что во многом она зависит от принадлежности человека к тому или иному знаку Зодиака. Для представителей некоторых знаков походы налево являются нормой.
Не имеет значения, кто больше, а кто меньше склонен к изменам, если вы следуете советам любовных гороскопов. Звезды всегда подскажут, как поступить в той или иной ситуации и укрепить отношения в любой год, месяц или неделю.
Самые гулящие мужчины по знаку Зодиака
Близнецы. Близнецам чаще других мужчин чужда верность. Они обожают свободу, поэтому их сложно удержать от измен. Конечно, существуют исключения и особые условия, при которых даже такие гулящие мужчины могут быть верными, но это случается реже, чем с представителями других знаков Зодиака. Близнецы любят общение и новые знакомства, поэтому порой им сложно противостоять соблазну.
Стрельцы. У представителей этого знака нет особой тяги к изменам, но
они реже других мужчин могут совладать с собой. Причина очень проста - им необходимо поддерживать свою репутацию самых обаятельных и сексуальных.
Самовлюбленности Стрельцов нет предела: они хотят быть дон жуанами, героями женских сплетен.
Рыбы. У Рыб есть уникальная черта - легкость в принятии решений.
Если Стрельцы и Близнецы думают перед тем, как изменить второй половинке, то Рыбы - нет.
Единственное, что их останавливает от походов налево - осознание того, что сделать это безнаказанно не получится.
Рыбы действительно любят своих женщин, но им не хватает чувства насыщения. Эти мужчины очень любвеобильные, раскованные и легко поддающиеся соблазну.
Самые гулящие женщины по знаку Зодиака
Овны. Им часто хочется вступить в связь с другим мужчиной просто из любопытства. Представительницы этого знака всегда проявляют инициативу сами. Они охотницы по своей натуре, поэтому им необходимо самостоятельно выбирать "жертв".
Мужья Овнов очень часто остаются в неведении, не подозревая, что их избранницы - это тайные хищницы, маскирующиеся под милых жен.
Весы. Весы изменяют невероятно часто, однако делают это не совсем обычно.
До интимной связи у них доходит дело лишь с избранными, а большинству мужчин они позволяют флиртовать с собой, делать подарки. Этим дамам нравится мужское внимание. Они считают, что без него женщина не является полноценной.
Если мужчина полюбил представительницу этого знака и они поженились, то придется смириться с тем, что она будет позволять окружающим оказывать себе знаки внимания.
Ревновать такую женщину будет любой мужчина, поэтому ему придется постоянно бороться с этим чувством.
Женщины-Близнецы. И вновь этот знак Зодиака врывается в список самых неверных спутников жизни.
Женщины, рожденные под влиянием стихии Воздуха, обожают свободу, поэтому измены для них - это практически необходимость в некоторых ситуациях.
Близнецы ценят мужчин, которые их не контролируют. В отношениях с Близнецами нужно чувствовать тонкую грань между навязчивым контролем и чрезмерной свободой.