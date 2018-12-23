Вс, 23.12.2018
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Цунами в Индонезии: погибли участники популярной группы
Страшные кадры: музыкантов смыло в море

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Ифан Фаджарсья и его жена Дилан Сахара.

ФОТО: Instagram

Цунами в Индонезии обрушилось на концерт в городе Танджунг-Лесунг и смыло музыкантов прямо со сцены, передает TribunJakarta.

Среди жертв в результате цунами в Индонезии оказались участники популярной южнокорейской музыкальной группы Seventeen. Волны накрыли музыкантов и их зрителей прямо во время выступления в курортном городе Танджунг-Лесунг.

Известная индонезийская актриса Дилан Сахара до сих пор так и не найдена. Жуткие кадры стихийного бедствия во время концерта попали в сеть:

Уцелевший вокалист Seventeen Ифан Фаджарсья сообщил, что его супруга, индонезийская актриса Дилан Сахара, и участник молодежного коллектива Энди Дармаван сейчас числятся пропавшими без вести, а двое других музыкантов Seventeen Авал Пурбани и Херман Сикумбанг, а также их менеджер группы Дони Сапутро скончались.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В результате цунами, обрушившегося на обе стороны Зондского пролива в Индонезии, погибли как минимум 168 человек, около 30 человек числятся пропавшими без вести, количество пострадавших. Как передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на очевидцев, высота волны достигала трех метров.

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