Цунами в Индонезии: погибли участники популярной группы

Среди жертв в результате цунами в Индонезии оказались участники популярной южнокорейской музыкальной группы Seventeen. Волны накрыли музыкантов и их зрителей прямо во время выступления в курортном городе Танджунг-Лесунг.

Известная индонезийская актриса Дилан Сахара до сих пор так и не найдена. Жуткие кадры стихийного бедствия во время концерта попали в сеть:

Уцелевший вокалист Seventeen Ифан Фаджарсья сообщил, что его супруга, индонезийская актриса Дилан Сахара, и участник молодежного коллектива Энди Дармаван сейчас числятся пропавшими без вести, а двое других музыкантов Seventeen Авал Пурбани и Херман Сикумбанг, а также их менеджер группы Дони Сапутро скончались.