Цунами в Индонезии: погибли участники популярной группы
Цунами в Индонезии обрушилось на концерт в городе Танджунг-Лесунг и смыло музыкантов прямо со сцены, передает TribunJakarta.
Среди жертв в результате цунами в Индонезии оказались участники популярной южнокорейской музыкальной группы Seventeen. Волны накрыли музыкантов и их зрителей прямо во время выступления в курортном городе Танджунг-Лесунг.
Известная индонезийская актриса Дилан Сахара до сих пор так и не найдена. Жуткие кадры стихийного бедствия во время концерта попали в сеть:
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.— kth♥ (@HelianaBie) December 23, 2018
semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin.🙏🙏#Banten #Anyer #Selatsunda #prayforanyer pic.twitter.com/pj7tP3gdLt
Уцелевший вокалист Seventeen Ифан Фаджарсья сообщил, что его супруга, индонезийская актриса Дилан Сахара, и участник молодежного коллектива Энди Дармаван сейчас числятся пропавшими без вести, а двое других музыкантов Seventeen Авал Пурбани и Херман Сикумбанг, а также их менеджер группы Дони Сапутро скончались.
В результате цунами, обрушившегося на обе стороны Зондского пролива в Индонезии, погибли как минимум 168 человек, около 30 человек числятся пропавшими без вести, количество пострадавших. Как передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на очевидцев, высота волны достигала трех метров.