Сб, 22.12.2018
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  • Какой красавчик! Койт Тооме надел галстук-бабочку для вечера с Анне Вески

Какой красавчик! Койт Тооме надел галстук-бабочку для вечера с Анне Вески

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Koit Toome.

ФОТО: Sander Ilvest

Койт Тооме поделился в своем Instagram фотографией с легендарной певицей Анне Вески.

Под фото Койт написал: «Потихоньку собираемся. Анне Вески - 40 лет на сцене! Сегодня!»

Также певец пообещал, что концерт будет настолько же мощным, как и сама Анне. 

Сегодня в Saku Suurhall состоится большое шоу «40 aastat laval» («40 лет на сцене»), главная героиня которого - Анне Вески, знаменитая эстонская певица, названная самой большой звездой нашей страны.

Специальные гости концерта: Койт Тооме, Уку Сувисте и The Swingin' Sisters.

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