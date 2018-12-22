Какой красавчик! Койт Тооме надел галстук-бабочку для вечера с Анне Вески
22 декабря 2018, 15:50
Койт Тооме поделился в своем Instagram фотографией с легендарной певицей Анне Вески.
Под фото Койт написал: «Потихоньку собираемся. Анне Вески - 40 лет на сцене! Сегодня!»
Также певец пообещал, что концерт будет настолько же мощным, как и сама Анне.
Сегодня в Saku Suurhall состоится большое шоу «40 aastat laval» («40 лет на сцене»), главная героиня которого - Анне Вески, знаменитая эстонская певица, названная самой большой звездой нашей страны.
Специальные гости концерта: Койт Тооме, Уку Сувисте и The Swingin' Sisters.