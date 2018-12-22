«Хочу потолстеть»: Топурия сильно исхудала после скандального расставания с Гуфом

Кети Топурия не так давно рассталась с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). Причиной стала неверность Гуфа: выяснилось, что артист изменял Топурии с юной поклонницей Яной Шевцовой. Кети не стала терпеть такое отношение и порвала с бывшим возлюбленным, пишет Eg.ru.
Расставание далось певице нелегко. Еще пару недель назад поклонники заметили, что Кетеван на новых фотографиях выглядит исхудавшей. «Перенервничала», - так лаконично Топурия объяснила изменения во внешности. Недавно она подтвердила, что действительно потеряла вес из-за перенесенного стресса и ей не хватает нескольких килограмм до «идеальной формы». Но вот набрать их у Кети никак не получается.
«Я очень хочу потолстеть… Оказывается, это очень сложно», - с удивлением отмечает исполнительница. Она ест все подряд, даже хачапури, но, по собственным словам, прежние килограммы к ней не возвращаются.
Расставание с Гуфом звезда не комментирует. Более того – она связывалась с любовницей экс-бойфренда и советовала ей не рассказывать о связи с Алексеем ничего лишнего (об этомпишет Starhit). 18-летняя Яна, очень уважающая Топурию, прислушалась к ее совету и прекратила свои откровения.
Сейчас Кети находится в свободном полете, но ищет для себя «настоящего мужчину». Каким должен быть идеальный для нее спутник, Топурия не рассказала («Трудно описать словами»), но он обязательно должен быть. А пока певица занялась воспитанием своей дочери от первого брака со Львом Гейхманом.