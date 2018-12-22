«Хочу потолстеть»: Топурия сильно исхудала после скандального расставания с Гуфом

Расставание далось певице нелегко. Еще пару недель назад поклонники заметили, что Кетеван на новых фотографиях выглядит исхудавшей. «Перенервничала», - так лаконично Топурия объяснила изменения во внешности. Недавно она подтвердила, что действительно потеряла вес из-за перенесенного стресса и ей не хватает нескольких килограмм до «идеальной формы». Но вот набрать их у Кети никак не получается.

«Я очень хочу потолстеть… Оказывается, это очень сложно», - с удивлением отмечает исполнительница. Она ест все подряд, даже хачапури, но, по собственным словам, прежние килограммы к ней не возвращаются.

Расставание с Гуфом звезда не комментирует. Более того – она связывалась с любовницей экс-бойфренда и советовала ей не рассказывать о связи с Алексеем ничего лишнего (об этомпишет Starhit). 18-летняя Яна, очень уважающая Топурию, прислушалась к ее совету и прекратила свои откровения.