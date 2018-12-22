Самый толстый человек в мире похудел на 225 килограммов

Операция, которую провел хирург Хосе Кастанеда Круз, была опасной, однако выхода не было.

"Смерть у чрезмерно тучных людей наступает рано, особенно если они не получают лечения. Врачи должны идти на рискованные операции, потому что это даёт шанс таким пациентам", – прокомментировал Круз.

Поездка в больницу была первым за шесть месяцев случаем, когда Франко покинул дом. Специально укреплённую кровать пришлось разобрать и снова установить в больнице, поскольку он был слишком тяжелым для стандартной кровати. Инвазивная операция заняла всего час.

Сейчас герой книги рекордов Гиннесса сидит на строгой диете и занимается физическими упражнениями, чтобы потерять еще 200 кг за 18 месяцев. За полгода Хуан похудел на 75 кг и теперь весит менее 300 кг – это почти половина его первоначального веса. Сбылась его мечта – он снова может ходить, правда, пока здоровья хватает только на два-три шага. Мужчина с нетерпением ждёт того дня, когда его в очередной раз внесут в рекордсмены, теперь уже в номинации "Человек, больше всех потерявший в весе".

В декабре 2016 года Хуан Педро Франко был официально назван самым тяжёлым человеком на Земле – он весил в тот момент 590 кг. В 2017 году 33-летний мужчина из Гвадалахары (Мексика) перенёс операцию по удалению 75% желудка. С тех пор он жил, строго соблюдая диету.

Хуан всегда был полноват, но в подростковом возрасте он попал в автобусную аварию. Это происшествие на некоторое время погрузило его в кому. После того, как он пришел в себя, несколько лет был прикован к постели, и по этой причине катастрофически прибавил в весе.

"Я сломал полностью половину своего тела – все ребра на правой стороне, ногу, руку", – рассказывает Хуан.