Самый толстый человек в мире похудел на 225 килограммов

Самый тяжелый человек в мире Хуан Педро Франко потерял 225 кг на строгой диете, но этого оказалось недостаточно: риск остановки сердца сохранялся. И тогда мексиканец повторно доверился хирургу, чтобы уменьшить свой желудок до размеров куриного яйца, пишет Сегодня со ссылкой на Mirror.
Операция, которую провел хирург Хосе Кастанеда Круз, была опасной, однако выхода не было.
"Смерть у чрезмерно тучных людей наступает рано, особенно если они не получают лечения. Врачи должны идти на рискованные операции, потому что это даёт шанс таким пациентам", – прокомментировал Круз.
Поездка в больницу была первым за шесть месяцев случаем, когда Франко покинул дом. Специально укреплённую кровать пришлось разобрать и снова установить в больнице, поскольку он был слишком тяжелым для стандартной кровати. Инвазивная операция заняла всего час.
Сейчас герой книги рекордов Гиннесса сидит на строгой диете и занимается физическими упражнениями, чтобы потерять еще 200 кг за 18 месяцев. За полгода Хуан похудел на 75 кг и теперь весит менее 300 кг – это почти половина его первоначального веса. Сбылась его мечта – он снова может ходить, правда, пока здоровья хватает только на два-три шага. Мужчина с нетерпением ждёт того дня, когда его в очередной раз внесут в рекордсмены, теперь уже в номинации "Человек, больше всех потерявший в весе".
В декабре 2016 года Хуан Педро Франко был официально назван самым тяжёлым человеком на Земле – он весил в тот момент 590 кг. В 2017 году 33-летний мужчина из Гвадалахары (Мексика) перенёс операцию по удалению 75% желудка. С тех пор он жил, строго соблюдая диету.
Хуан всегда был полноват, но в подростковом возрасте он попал в автобусную аварию. Это происшествие на некоторое время погрузило его в кому. После того, как он пришел в себя, несколько лет был прикован к постели, и по этой причине катастрофически прибавил в весе.
"Я сломал полностью половину своего тела – все ребра на правой стороне, ногу, руку", – рассказывает Хуан.
Продольная резекция желудка — одна из нескольких бариатрических операций, взятых на вооружение хирургами при борьбе с лишним весом. Впервые была выполнена в США в начале 2000-х годов. При этой операции удаляется боковая часть желудка, а наиболее важные физиологические клапаны (кардиальный сфинктер и привратник) сохраняются. Функция этого органа остаётся без изменений, но из-за резко изменившегося объёма пища быстро уходит в кишечный тракт, чем и достигается эффект похудания.