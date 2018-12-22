Затравленная модель plus-size Юлия Рыбакова просит наказания для защитников животных

"Наказывать хейтеров точно нужно, я не понимаю, как можно сказать: "Пусть тебя на куски порежут и скормят тиграм". Кто еще животное и кто над кем морально издевается? Я рассказала в своем посте, что Михаил (хозяин тигра. – Прим. ред.) наоборот животным помогает, и видели бы вы их объятия, как его любят тигры, хотя их должны были усыпить и они были инвалидами! Он их и выкормил, и вылечил, и вырастил! Вообще, они на съемки если и возят, то только на интересные проекты, считаю это правильным: содержать так их дорого! Тигр в среднем в день ест семь-десять килограммов мяса! Так что нападки хейтеров и обвинения СМИ, где выставили меня какой-то живодеркой, считаю неуместными даже! Люди должны быть добрее и разумнее!" – резюмировала Юлия Рыбакова.