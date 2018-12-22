Фото: избежавший обвинительного приговора Эдгар Сависаар посетил «Большой Stand-Up» Павла Воли
22 декабря 2018, 10:50
Эдгар Сависаар решил отметить окончание судебного производства юмористическим вечером Павла Воли в ледовом холле Tondiraba.
Вчера Госсуд принял решение, согласно которому экс-мэра Таллинна Эдгара Сависаара признали неподсудным по состоянию здоровья.
Когда репортер приехал в дом Сависаара в Ляэне-Вирумаа на хуторе Хундисильма, его помощница Елена Вальме сказала, что Эдгар Сависаар чувствует себя неважно и не хочет сейчас давать комментарии по поводу решения суда.
Вечером же Эдгар Сависаар сидел в VIP-ложе ледового холла Tondiraba и наслаждался выступлением российского юмориста и резидента Comedy Club Павла Воли.