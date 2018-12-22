Сб, 22.12.2018
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  • Фото: избежавший обвинительного приговора Эдгар Сависаар посетил «Большой Stand-Up» Павла Воли

Фото: избежавший обвинительного приговора Эдгар Сависаар посетил «Большой Stand-Up» Павла Воли

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Эдгар Сависаар решил отметить окончание судебного производства юмористическим вечером Павла Воли в ледовом холле Tondiraba.

Вчера Госсуд принял решение, согласно которому экс-мэра Таллинна Эдгара Сависаара признали неподсудным по состоянию здоровья.

Когда репортер приехал в дом Сависаара в Ляэне-Вирумаа на хуторе Хундисильма, его помощница Елена Вальме сказала, что Эдгар Сависаар  чувствует себя неважно и не хочет сейчас давать комментарии по поводу решения суда.

Вечером же Эдгар Сависаар сидел в VIP-ложе ледового холла Tondiraba и наслаждался выступлением российского юмориста и резидента Comedy Club Павла Воли.

Pavel Volja kontsert Tondiraba Jäähallis

ФОТО: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

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