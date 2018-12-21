Брежнева и Меладзе впервые вместе пришли на популярное шоу

36-летняя Вера Брежнева и 55-летний Константин Меладзе женаты три года, но редко выходят в свет вдвоем. Исключение супруги сделали, став гостями шоу «Вечерний Ургант», пишет Lady.mail.ru.
В студии Брежнева появилась в роскошном вечернем платье с оголенными плечами и распущенными волосами. Меладзе выбрал для похода на шоу более повседневный образ — черные джинсы, футболку, кроссовки и пиджак.
Вера представила на передаче Ивана Урганта свою новую песню, а Константин рассказал об участии в проекте «Голос 7», где он выступает наставником.
Напомним, Брежнева и Меладзе не любят афишировать личную жизнь и долгое время скрывали свои отношения. В октябре 2015 года пара тайно поженилась в Италии. В октябре 2017 года Константин впервые откровенно рассказал о романе с Брежневой.