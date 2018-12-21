Брежнева и Меладзе впервые вместе пришли на популярное шоу

В студии Брежнева появилась в роскошном вечернем платье с оголенными плечами и распущенными волосами. Меладзе выбрал для похода на шоу более повседневный образ — черные джинсы, футболку, кроссовки и пиджак.

Вера представила на передаче Ивана Урганта свою новую песню, а Константин рассказал об участии в проекте «Голос 7», где он выступает наставником.