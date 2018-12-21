Агутин всполошил народ заявлением о Билане и Градском

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Леонид Агутинопубликовал коллаж, на котором изображены он сам, а также Пелагея, Дима Билан и Александр Градский. Все четверо сидят в красных креслах шоу "Голос", которое уже на протяжении нескольких лет транслирует Первый канал.

Именно эта четверка представляла собой наставников первых сезонов. По какой-то причине лишь сейчас Леонид Агутин обнародовал короткое стихотворение, написанное четыре года назад, которое посвятил коллегам. "О сколько мне открытий чудных Готовят Пелагеи дух, И Димка, сын ошибок трудных, И Градский, парадоксов друг..." – написал Леонид Агутин.

Интересно, что Дима Билан в комментариях высказался о поэтическом произведении артиста. "..ошибок трудных ...))) супер многозначительная семантика, но – парадоксов друг – вышак !!!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказал свой восторг молодой исполнитель.

Отметим, что стихотворение нашло бурный отклик у подписчиков Леонида. Поклонники сожалеют, что Агутин, Билан, Пелагея и Градский больше не входят в состав наставников шоу "Голос". По мнению многих, это было лучшее жюри за все сезоны.