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  • Как Меган: принц Уильям и Кейт Миддлтон жестко нарушили королевский протокол

Как Меган: принц Уильям и Кейт Миддлтон жестко нарушили королевский протокол

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epa07240163 Britain's Prince William (L), Duke of Cambridge and Katherine (R), Duchess of Cambridge arrive at the annual Christmas lunch at Buckingham Palace in London, Britain, 19 December 2018. EPA/NEIL HALL

ФОТО: NEIL HALL / EPA

Нарушать королевский протокол – это уже становится традицией в семье монархов. На днях королева Елизавета II организовывала традиционный предрождественский обед. За праздничным столом собрались все дети и внуки. Однако принц Уильям и Кейт Миддлтон допустили серьезную оплошность, хотя их всегда считали образцовой королевской четой, пишет Сегодня.

Оказалось, что семья неправильно прибыла на обед. В сети появились фото, как герцоги Кембриджские приехали на праздничный обед на своей машине. За рулем сидел принц Уильям, на переднем сиденье Кейт Миддлтон, а позади принц Джордж и принцесса Шарлотта. Согласно королевским правилам, принц Уильям и его дети являются наследниками престола, а это значит, что им запрещено... передвигаться в общем транспорте.

ФОТО: Paul Marriott / imago/Paul Marriott

После трагедии, которая случилась с принцессой Дианой, автомобильные поездки играют важную роль. В случае ДТП или другой неприятной ситуации члены монаршей семьи должны быть в разном транспорте. Только Ее Величество королева Елизаветы II вправе разрешить им путешествовать вместе.

ФОТО: NEIL HALL / EPA

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