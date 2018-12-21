Как Меган: принц Уильям и Кейт Миддлтон жестко нарушили королевский протокол

Оказалось, что семья неправильно прибыла на обед. В сети появились фото, как герцоги Кембриджские приехали на праздничный обед на своей машине. За рулем сидел принц Уильям, на переднем сиденье Кейт Миддлтон, а позади принц Джордж и принцесса Шарлотта. Согласно королевским правилам, принц Уильям и его дети являются наследниками престола, а это значит, что им запрещено... передвигаться в общем транспорте.