Как классно развлечь себя с 22 декабря по 30 декабря в Эстонии: скучно не будет!

Новогодние приключения Маши и Вити

Таллинн, 22 декабря и 26 декабря

Кащей со своей бандой похитил Снегурочку. А какой же Новый год без Снегурочки? Вот и отправил Дед Мороз, которому в Кащеево царство хода нет, на помощь Снегурочке Машу и Витю... После спектакля вас ждут Дед Мороз и Снегурочка, хоровод, игры и подарки. Продолжительность спектакля с "ёлкой" - 1 час 15 мин. Рекомендуемый возраст - с 5 лет.

Анне Вески - 40 лет на сцене!

Таллинн, 22 декабря

Анне Вески отмечает 40-летний юбилей своей карьеры большим сольным концертом в Концертном зале Saku Специальные гости Койт Тооме, Уку Сувисте и The Swingin' Sisters. В продаже билеты на дополнительные места.

Музыка любимого кино

Кохтла-Ярве, 22 декабря

В Кохтла-Ярвеском доме культуры выступит Губернаторский симфонический оркестр с программой "Музыка любимого кино" Ностальгические мелодии всем известных комедий и кинофильмов никого не оставляют равнодушными. Зрители услышат как фундаментальные произведения «Дети капитана Гранта», «Шерлок Холмс», так и добрые мелодии из «Бриллиантовая рука», «Служебный роман», «Берегись автомобиля» и другие. Также, концерт украсят прекрасные вальсы из кинофильмов «Цирк», «Весна» и «Веселые ребята».

Насыщенная программа школьных каникул

22 декабря - 6 января, Таллинн

С 22 декабря по 6 января школьников ожидают зимние каникулы. В течение двух недель (кроме праздничных дней) познавательные занятия проведут таллиннские музеи, школы по интересам, молодёжные центры и библиотеки.

Русский Карнавал в Центре культуры "Сальме"

23 декабря, Таллинн

В этом году новогодний карнавал с программой на русском языке «Морской стиль и 50-60 года» — вас ждут русские песни и танцы!

Городской рождественский праздник в Тарту - PATUNE POOL LIVE

Тарту, 23 декабря

В легендарном клубе Atlantis, прямо на берегу реки Эмайыги состоится Городской рождественский праздник.

"Дед Мороз спасает Новый год" - детский спектакль

Таллинн, 25 декабря

Дед Мороз спасает Новый год. Но как? Без помощи ребят в зале это невозможно. Вот - вот часы пробьют 12 раз и наступит долгожданный праздник, но не тут то было. Избушка на курьих ножках и Баба-яга ну очень рассердилась на то, что их, известных и популярных героев сказок, не пригласили на праздник и тут завертелось.

Рождественский концерт Таллиннского Хора мальчиков

Таллинн, 26 декабря

Традиционный концерт в церкви Нигулисте Таллиннского Хора мальчиков на второй день Рождества в этом году совпадает с грандиозным событием - 20-летием коллектива.

Концерт конца года: Квинтет Танель Рубен и Кадри Вооранд в Телебашне

Таллинн, 26 декабря

В Таллиннской телебашне выступит известный и любимый в Эстонии джазовый ансамбль: квинтет Танеля Рубена с солисткой Кадри Вооранд, и всё это в Телебашне, на высоте 175 метров. Члены ансамбля награждены многими различными наградами. Кадри Вооранд признана лучшей артисткой Эстонии 2017 года.

Праздничное время на хуторах

26 декабря - 13 января, Таллинн