Как классно развлечь себя с 22 декабря по 30 декабря в Эстонии: скучно не будет!

Вот и пришли зимние каникулы и пора праздников и отпусков. В афише kultuur.info/ru множество мероприятий, на которые можно сходить всей семьей, дети получат свои подарки, а взрослые - замечательную возможность общения. Зажигательные концерты и театральные постановки - каждый найдет что-то себе по душе, радость жизни нам дарят именно такие яркие впечатления. С наступающими праздниками!
Новогодние приключения Маши и Вити
Таллинн, 22 декабря и 26 декабря
Кащей со своей бандой похитил Снегурочку. А какой же Новый год без Снегурочки? Вот и отправил Дед Мороз, которому в Кащеево царство хода нет, на помощь Снегурочке Машу и Витю... После спектакля вас ждут Дед Мороз и Снегурочка, хоровод, игры и подарки. Продолжительность спектакля с "ёлкой" - 1 час 15 мин. Рекомендуемый возраст - с 5 лет.
Анне Вески - 40 лет на сцене!
Таллинн, 22 декабря
Анне Вески отмечает 40-летний юбилей своей карьеры большим сольным концертом в Концертном зале Saku Специальные гости Койт Тооме, Уку Сувисте и The Swingin' Sisters. В продаже билеты на дополнительные места.
Музыка любимого кино
Кохтла-Ярве, 22 декабря
В Кохтла-Ярвеском доме культуры выступит Губернаторский симфонический оркестр с программой "Музыка любимого кино" Ностальгические мелодии всем известных комедий и кинофильмов никого не оставляют равнодушными. Зрители услышат как фундаментальные произведения «Дети капитана Гранта», «Шерлок Холмс», так и добрые мелодии из «Бриллиантовая рука», «Служебный роман», «Берегись автомобиля» и другие. Также, концерт украсят прекрасные вальсы из кинофильмов «Цирк», «Весна» и «Веселые ребята».
Насыщенная программа школьных каникул
22 декабря - 6 января, Таллинн
С 22 декабря по 6 января школьников ожидают зимние каникулы. В течение двух недель (кроме праздничных дней) познавательные занятия проведут таллиннские музеи, школы по интересам, молодёжные центры и библиотеки.
Русский Карнавал в Центре культуры "Сальме"
23 декабря, Таллинн
В этом году новогодний карнавал с программой на русском языке «Морской стиль и 50-60 года» — вас ждут русские песни и танцы!
Городской рождественский праздник в Тарту - PATUNE POOL LIVE
Тарту, 23 декабря
В легендарном клубе Atlantis, прямо на берегу реки Эмайыги состоится Городской рождественский праздник.
"Дед Мороз спасает Новый год" - детский спектакль
Таллинн, 25 декабря
Дед Мороз спасает Новый год. Но как? Без помощи ребят в зале это невозможно. Вот - вот часы пробьют 12 раз и наступит долгожданный праздник, но не тут то было. Избушка на курьих ножках и Баба-яга ну очень рассердилась на то, что их, известных и популярных героев сказок, не пригласили на праздник и тут завертелось.
Рождественский концерт Таллиннского Хора мальчиков
Таллинн, 26 декабря
Традиционный концерт в церкви Нигулисте Таллиннского Хора мальчиков на второй день Рождества в этом году совпадает с грандиозным событием - 20-летием коллектива.
Концерт конца года: Квинтет Танель Рубен и Кадри Вооранд в Телебашне
Таллинн, 26 декабря
В Таллиннской телебашне выступит известный и любимый в Эстонии джазовый ансамбль: квинтет Танеля Рубена с солисткой Кадри Вооранд, и всё это в Телебашне, на высоте 175 метров. Члены ансамбля награждены многими различными наградами. Кадри Вооранд признана лучшей артисткой Эстонии 2017 года.
Праздничное время на хуторах
26 декабря - 13 января, Таллинн
Музей под открытым небом ждет гостей! Загляните на хутора Хярьяпеа, Сепа и Сету, в Дом старовера из Причудья, в школу Куйе и в магазин Лау, чтобы продлить праздники ещё хоть на чуть-чуть.
Зимние каникулы в Нарвской центральной библиотеке
27 декабря - 4 января, Нарва
Нарвская центральная библиотека приглашает школьников посетить свою культурно-образовательную программу на школьных каникулах. Мероприятия в 11, 12 часов — Мальми 8, к. 42 Мероприятия в 15 часов — Мальми 8, к. 37 Подробное расписание по ссылке.
"Планета новогодних елок", детский спектакль в Русском театре
29 декабря, Таллинн
Наверно, каждому мальчику и девочке хочется, чтобы праздник не заканчивался никогда! Как было бы хорошо, если бы, например, Новый год мы встречали не только 31 декабря, а все 365 дней в году! Музыкальный спектакль для детей по мотивам одноименной сказки Дж.Родари. Продолжительность 1 час 15 минут
Благотворительный танцевальный марафон
29 декабря, Таллинн
Творческое объединение Sõltumatu Tantsu Lava и Эстонские союз людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата организуют 29 декабря необычный танцевальный марафон.
Сказочный мюзикл "Снежная королева"
29 декабря, Таллинн
В мире существует множество зимних волшебных сказок, но пожалуй, самая волшебная - это сказка Ганса-Христиана Андерсена «Снежная Королева». Именно в ней волшебство соседствует с коварством и отважностью, с романтикой и нежностью.
ABBA Gold-большой концерт в конце этого года
30 декабря, Таллинн
Многие артисты копируют АВВА, но ABBA Gold признан лучшим трибьютом АВВА в Европе за их профессионализм и поразительное сходство. ABBA Gold выступал очень успешно во всем мире и завоевал огромную популярность. Из огромного репертуара АВВА на концерте прозвучат самые известные и популярные песни, такие как "Mamma Mia", "Waterloo", "Dancing Queen" и многие другие.