Разнесли в пух и прах! Новая песня «Ленинграда» разочаровала фанатов

«Народ, не тратьте три минуты жизни на это»﻿, – написал один из комментаторов. «Спасибо за то, что просрали три минуты моей жизни﻿», – вторит ему другой.

«Действительно напоминает звуки мракобесия﻿», – отмечает третий.

Некоторые похвалили режиссера клипа Илью Найшуллера. «Найшуллеру - плюс, Шнуру - минус﻿», – высказался один из пользователей. Другой добавил: «Можно смотреть без звука, хороший фильм. Только короткий». «Найшуллер вытянул весь клип на себе», – посчитал третий.

Похвальных комментариев среди популярных почти нет, отмечает Lenta.

«Ленинград» выпустил клип на песню «Золото» 20 декабря. Лидер группы Сергей Шнуров поет о том, что «все бабы любят бабки», потеют в фитнесе и тянут наманикюренные руки к богачам. Он заявляет, что работа женщин «тяжела, но видна по налезшему платью и брюкам», а их красота стала товаром в современном мире.