Разнесли в пух и прах! Новая песня «Ленинграда» разочаровала фанатов
Пользователи Сети раскритиковали песню «Золото» группы «Ленинград» и клип на нее. Они высказали недовольство в комментариях под роликом на YouTube, где за неполные сутки он собрал более 800 тысяч просмотров.
«Народ, не тратьте три минуты жизни на это», – написал один из комментаторов. «Спасибо за то, что просрали три минуты моей жизни», – вторит ему другой.
«Действительно напоминает звуки мракобесия», – отмечает третий.
Некоторые похвалили режиссера клипа Илью Найшуллера. «Найшуллеру - плюс, Шнуру - минус», – высказался один из пользователей. Другой добавил: «Можно смотреть без звука, хороший фильм. Только короткий». «Найшуллер вытянул весь клип на себе», – посчитал третий.
Похвальных комментариев среди популярных почти нет, отмечает Lenta.
«Ленинград» выпустил клип на песню «Золото» 20 декабря. Лидер группы Сергей Шнуров поет о том, что «все бабы любят бабки», потеют в фитнесе и тянут наманикюренные руки к богачам. Он заявляет, что работа женщин «тяжела, но видна по налезшему платью и брюкам», а их красота стала товаром в современном мире.
В ролике певец становится жертвой блондинки, которая поедает на своем пути все дорогие вещи – от колец до часов.