А то не сбудется! Дед Мороз назвал три условия для исполнения новогодних желаний

Дед Мороз напомнил о трёх условиях, необходимых для исполнения новогодних желаний. Оказывается, для этого не обязательно писать задуманное на бумажке, сжигать дотла и запивать бокалом шампанского. Более того, по словам главного эксперта по волшебствам, все ритуалы бесполезны, если не помнить об этих простых вещах.

— Желание обязательно должно быть добрым, нужно всем сердцем верить в его исполнение и хотя бы чуточку приложить свои силы для его осуществления. А уж тут и я своим волшебством помогу, — пообещал Дед Мороз в интервью RT.

Ранее Лайф писал, что именно загадывают многие под бой курантов. Оказалось, что самое заветное желание большинства на Новый год — здоровье себе и близким. Оно почти в три раза популярнее, чем мечты о богатстве.

А сам Дед Мороз тоже рассказал о своём главном желании на Новый год.