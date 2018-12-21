Пт, 21.12.2018
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  • А то не сбудется! Дед Мороз назвал три условия для исполнения новогодних желаний

А то не сбудется! Дед Мороз назвал три условия для исполнения новогодних желаний

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Profile of Santa Claus

ФОТО: Design Pics / PantherMedia / Design Pics

Волшебника расстраивает, что люди зачастую придумывают сложные ритуалы, чтобы произошло чудо, а вот о самом главном забывают, пишет Лайф.

Дед Мороз напомнил о трёх условиях, необходимых для исполнения новогодних желаний. Оказывается, для этого не обязательно писать задуманное на бумажке, сжигать дотла и запивать бокалом шампанского. Более того, по словам главного эксперта по волшебствам, все ритуалы бесполезны, если не помнить об этих простых вещах.

— Желание обязательно должно быть добрым, нужно всем сердцем верить в его исполнение и хотя бы чуточку приложить свои силы для его осуществления. А уж тут и я своим волшебством помогу, — пообещал Дед Мороз в интервью RT.

Ранее Лайф писал, что именно загадывают многие под бой курантов. Оказалось, что самое заветное желание большинства на Новый год — здоровье себе и близким. Оно почти в три раза популярнее, чем мечты о богатстве.

А сам Дед Мороз тоже рассказал о своём главном желании на Новый год.

— Я много лет мечтаю научить вас понимать друг друга. Это большая проблема, — признался он.

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