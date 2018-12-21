Фото: помолодевшая Эвелин Ильвес в веселой шапке в минус девять купается
21 декабря 2018, 14:52
Вчера фотограф портала Limon.ee встретил Эвелин Ильвес в микрорайоне Каларанна (Таллинн), где купались и праздновали Рождество моржи. Сама дама просто прогуливалась неподалеку с собакой, и сказала, что купаться будет в пятницу.
И ведь не обманула. Дама отправилась на тот же самый пляж и искупалась. Фото Ильвес опубликовала в Facebook и Instagram. Выглядит Эвелин просто потрясающе, и даже ярче, чем во времена замужества с Тоомасом Хендриком Ильвесом.
Смотрите фото!