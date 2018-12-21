Пт, 21.12.2018
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  • Фото: помолодевшая Эвелин Ильвес в веселой шапке в минус девять купается

Фото: помолодевшая Эвелин Ильвес в веселой шапке в минус девять купается

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Эвелин Ильвес.

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

Вчера фотограф портала Limon.ee встретил Эвелин Ильвес в микрорайоне Каларанна (Таллинн), где купались и праздновали Рождество моржи. Сама дама просто прогуливалась неподалеку с собакой, и сказала, что купаться будет в пятницу. 

И ведь не обманула. Дама отправилась на тот же самый пляж и искупалась. Фото Ильвес опубликовала в Facebook и Instagram. Выглядит Эвелин просто потрясающе, и даже ярче, чем во времена замужества с Тоомасом Хендриком Ильвесом. 

Смотрите фото!

ФОТО: Скриншот с Facebok Эвелин Ильвес

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