Фото: помолодевшая Эвелин Ильвес в веселой шапке в минус девять купается

Вчера фотограф портала Limon.ee встретил Эвелин Ильвес в микрорайоне Каларанна (Таллинн), где купались и праздновали Рождество моржи. Сама дама просто прогуливалась неподалеку с собакой, и сказала, что купаться будет в пятницу.