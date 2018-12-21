Так ли страшен символ 2019, как его малюют! Стоит ли заводить минипига в год Свиньи

«Многие думают, что минипиги не растут, остаются навсегда маленькими, не линяют, не вызывают аллергии, имеют покладистый характер, с ними не надо гулять на улице. Это не так. Карликовые свинки растут до 5 лет и весят 50–80 килограммов. Правда, существуют еще и микропиги, в год они весят 7–8 килограммов, а во взрослом возрасте – 25–30 килограммов», – рассказывает эксперт.

Линяют и отрывают плинтусы

Карликовые свиньи линяют, могут вызывать аллергию и проявлять агрессию, пишет Sobesednik. Держать минипигов лучше всего за городом, поскольку свинкам необходимо гулять, чтобы оставаться в хорошей физической форме, и копать рылом землю и снег – это их биологическая потребность. Им также необходимо жевать траву и корешки, стачивая зубы и клыки, есть твердую натуральную пищу – морковь, тыкву, яблоки и прочее.

Здоровое животное, не имеющее проблем с пищеварением и опорно-двигательной системой, подвижно, активно, быстро бегает и прыгает, везде сует свой пятачок. В квартире минипиги вскрывают линолеум, срывают занавески, стаскивают скатерти. Не все карликовые свиньи хорошо приучаются к лотку. Лучший туалет для них – это улица.

Нападают и кусаются