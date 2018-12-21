Александр Малинин не приехал на похороны отца

В начале декабря в семье Александра Малинина произошло очередное горе — после долгой болезни скончался отец артиста Николай Степанович. Около года назад у мужчины случился инсульт, после чего он неоднократно обращался за помощью к медикам. В последние месяцы жизни родственник певца мечтал помириться со звездным сыном, но так и не смог этого сделать.

«Они не ссорились с ним, просто не общались. Бывает так. Александр не приезжал к нему, не звонил — видимо не мог. Естественно, когда Николай Степанович умер я позвонила его сыновьям: и Александру, и младшему Олегу. Саша был шокирован. Но сказал, что на похороны приехать не сможет, так как находится за границей. А Олег приехал. Сыновья деньгами помогли. Не знаю, кто уж там, сколько дал. Думаю, и Александр, после Нового года приедет на могилу к отцу. Обязательно приедет», — рассказала вдова Николая Выгузова.