Ким Кардашян наняла частных детективов для слежки за мужем

При этом в последнее время в СМИ все чаще появляется информация о том, что в семье Ким не все так гладко. Уже не раз ходили слухи о том, что Кардашян и ее супруг Канье Уэст находятся на грани развода.

Первое время Ким и Канье игнорировали все слухи, но недавно сам певец подтвердил, что супруга уже порывалась уйти от него. Несмотря на разногласия, многодетные родители пытаются урегулировать все конфликты мирно и без скандалов. При этом сам Канье часто попадает в неприятные ситуации из-за своих громких высказываний. В итоге Ким наняла профессионалов, которые постоянно следят за ее мужем.