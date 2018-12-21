Ким Кардашян наняла частных детективов для слежки за мужем

Телезвезда Ким Кардашян является многодетной мамой. Отметим, что двоих детей Ким родила сама, но ее последняя беременность проходила очень тяжело. В итоге врачи запретили телезвезде рожать, поэтому Ким и ее супруг Канье Уэст приняли решение обратиться к услугам суррогатной матери, которая подарила им около года назад третьего малыша, пишет Eg.ru.
При этом в последнее время в СМИ все чаще появляется информация о том, что в семье Ким не все так гладко. Уже не раз ходили слухи о том, что Кардашян и ее супруг Канье Уэст находятся на грани развода.
Первое время Ким и Канье игнорировали все слухи, но недавно сам певец подтвердил, что супруга уже порывалась уйти от него. Несмотря на разногласия, многодетные родители пытаются урегулировать все конфликты мирно и без скандалов. При этом сам Канье часто попадает в неприятные ситуации из-за своих громких высказываний. В итоге Ким наняла профессионалов, которые постоянно следят за ее мужем.
«Они приглядывают за ним, даже когда он спит в соседней с Ким комнате!» — рассказал инсайдер порталу RadarOnline.