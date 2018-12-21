59-летняя Лариса Вербицкая показала, как выглядит без макияжа

Вербицкая с легкостью и на зависть многим публикует в микроблоге фото в коротких шортах или купальнике и отказывается от макияжа, когда нет съемок. Доказывает это и недавнее фото, где телеведущая запечатлена без косметики во время прогулки.

«Обычное мое состояние — это плотный график и хлопоты. Но всегда важно, что меня окружает! Мне просто необходимо замечать гармонию и красоту. И не для того, чтобы ее только созерцать, а заряжаться ею, как существу духовному», — рассказала Вербицкая своим подписчикам, а в ответ получила одобрительные отклики и множество комплиментов на тему внешнего вида.