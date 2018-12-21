Пт, 21.12.2018
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59-летняя Лариса Вербицкая показала, как выглядит без макияжа

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Лариса Вербицкая

ФОТО: скриншот

30 ноября одна из самых ярких телеведущих отечественного телевидения — Лариса Вербицкая — отпраздновала 59-й день рождения. Несмотря на возраст, она продолжает радовать своих многочисленных поклонников молодостью и красотой, пишет Eg.ru.

Вербицкая с легкостью и на зависть многим публикует в микроблоге фото в коротких шортах или купальнике и отказывается от макияжа, когда нет съемок. Доказывает это и недавнее фото, где телеведущая запечатлена без косметики во время прогулки.

«Обычное мое состояние — это плотный график и хлопоты. Но всегда важно, что меня окружает! Мне просто необходимо замечать гармонию и красоту. И не для того, чтобы ее только созерцать, а заряжаться ею, как существу духовному», — рассказала Вербицкая своим подписчикам, а в ответ получила одобрительные отклики и множество комплиментов на тему внешнего вида.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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К слову, во многих интервью Вербицкая рассказывала, что не делает ничего особенного, чтобы оставаться молодой и привлекательной. Тем, кто хочет как можно дольше оставаться в форме, Лариса советует правильно питаться, высыпаться, не нервничать, больше двигаться, не пренебрегать домашним уходом и периодически посещать салоны красоты. Что касается макияжа, звезда телевидения в последние годы предпочитает легкие текстуры и нейтральные цвета, чтобы выглядеть естественно. Впрочем, иногда, когда этого требует ситуация, Вербицкая может позволить себе яркую помаду.

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