Самая добрая рождественская фотосессия! Порталы Limon и Krasotka поздравляют всех с праздниками

Дед Мороз согласился вместе с сотрудниками порталов Светой Карабут, Эдгаром Гергель, Викторией Жигулиной и Ангелиной Богуцкой принять участие в веселой предпраздничной фотосессии, потому что наша редакция вела себя хорошо весь год (по мнению Деда Мороза).

Мы желаем всем яркого, доброго, светлого и незабываемого Рождества! Делайте то, что вам доставит удовольствие. Отдыхайте и читайте самые вкусные и интересные новости на наших порталах. Мы все праздники будем рядом с вами!