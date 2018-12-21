Пт, 21.12.2018
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  • Самая добрая рождественская фотосессия! Порталы Limon и Krasotka поздравляют всех с праздниками

Самая добрая рождественская фотосессия! Порталы Limon и Krasotka поздравляют всех с праздниками

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Редакция порталов Limon и Krasotka

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX

В редакции развлекательных порталов Eesti Meedia - Limon и Krasotka - в преддверии праздников произошло настоящее рождественское безумие. 

Дед Мороз согласился вместе с сотрудниками порталов Светой Карабут, Эдгаром Гергель, Викторией Жигулиной и Ангелиной Богуцкой принять участие в веселой предпраздничной фотосессии, потому что наша редакция вела себя хорошо весь год (по мнению Деда Мороза). 

Мы желаем всем яркого, доброго, светлого и незабываемого Рождества! Делайте то, что вам доставит удовольствие. Отдыхайте и читайте самые вкусные и интересные новости на наших порталах. Мы все праздники будем рядом с вами!

Редакция порталов Limon и Krasotka

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Лина Богуцкая и Света Карабут 

ФОТО: Konstantin Sednev /

Ангелина Богуцкая и Света Карабут

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Редакция порталов Limon и Krasotka

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX

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