С огромным разрезом и в блестящих сапогах-чулках: дерзкий образ Мишель Обамы

На этот раз супруга бывшего американского президента Барака Обамы стала гостьей Сары Джессики Паркер, с которой они обсудили книжную новинку и мило побеседовали.

Michelle Obama kandis 19. detsembril raamatuesitlusel glittersaapaid ФОТО: AP/Scanpix

По такому случаю Мишель надела очень непривычный для нее наряд. На ней было ярко-желтое платье с запахом. В высоком разрее которого всеми оттенками радуги мерцали высокие блестящие сапоги-чулки Balenciaga, которые стоят 4000 долларов (почти 3500 евро).

Michelle Obama kandis 19. detsembril raamatuesitlusel glittersaapaid ФОТО: AP/Scanpix

Примечательно, что на Саре тоже было надето фиолетовое платье, сплошь усыпанное пайетками. Поэтому две героини одного вечера смотрелись достаточно гармонично. Особенно, учитывая приближающееся Рождество и всеобщее праздничное настроение.

Michelle Obama kandis 19. detsembril raamatuesitlusel glittersaapaid ФОТО: AP/Scanpix