Пт, 21.12.2018
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  • С огромным разрезом и в блестящих сапогах-чулках: дерзкий образ Мишель Обамы

С огромным разрезом и в блестящих сапогах-чулках: дерзкий образ Мишель Обамы

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Michelle Obama kandis 19. detsembril raamatuesitlusel glittersaapaid

ФОТО: AP/Scanpix

Мишель Обама, написавшая книгу мемуаров под названием "Становление", которую сейчас активно представляет по всей стране, снова приняла участие в дискуссии, пишет Сегодня.

На этот раз супруга бывшего американского президента Барака Обамы стала гостьей Сары Джессики Паркер, с которой они обсудили книжную новинку и мило побеседовали.

Michelle Obama kandis 19. detsembril raamatuesitlusel glittersaapaid

ФОТО: AP/Scanpix

По такому случаю Мишель надела очень непривычный для нее наряд. На ней было ярко-желтое платье с запахом. В высоком разрее которого всеми оттенками радуги мерцали высокие блестящие сапоги-чулки Balenciaga, которые стоят 4000 долларов (почти 3500 евро).

Michelle Obama kandis 19. detsembril raamatuesitlusel glittersaapaid

ФОТО: AP/Scanpix

Примечательно, что на Саре тоже было надето фиолетовое платье, сплошь усыпанное пайетками. Поэтому две героини одного вечера смотрелись достаточно гармонично. Особенно, учитывая приближающееся Рождество и всеобщее праздничное настроение.

Michelle Obama kandis 19. detsembril raamatuesitlusel glittersaapaid

ФОТО: AP/Scanpix

Michelle OBama raamat «Becoming»

ФОТО: / AP/Scanpix

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