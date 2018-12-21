С огромным разрезом и в блестящих сапогах-чулках: дерзкий образ Мишель Обамы

Мишель Обама, написавшая книгу мемуаров под названием "Становление", которую сейчас активно представляет по всей стране, снова приняла участие в дискуссии, пишет Сегодня.
На этот раз супруга бывшего американского президента Барака Обамы стала гостьей Сары Джессики Паркер, с которой они обсудили книжную новинку и мило побеседовали.
По такому случаю Мишель надела очень непривычный для нее наряд. На ней было ярко-желтое платье с запахом. В высоком разрее которого всеми оттенками радуги мерцали высокие блестящие сапоги-чулки Balenciaga, которые стоят 4000 долларов (почти 3500 евро).
Примечательно, что на Саре тоже было надето фиолетовое платье, сплошь усыпанное пайетками. Поэтому две героини одного вечера смотрелись достаточно гармонично. Особенно, учитывая приближающееся Рождество и всеобщее праздничное настроение.