Самый высокий мужчина Эстонии с домом и машиной не может найти возлюбленную

Пурасон, чей рост составляет 220 сантиметров (по некоторым данным 122) – самый высокий человек в Эстонии. Однако 33-летний гигант не испытывает особого восторга от этого титула. Скорее всего, именно рост отпугивает от него женщин.

На данный момент Янар работает на производстве мебели, а также играет в баскетбол. Янар живет в собственном доме, в прекрасном месте недалеко от границы с Латвией. Большая часть времени уходит на домашнюю работу. Хотя Пурасон говорит, что у него есть все, что ему нужно в жизни, он признался, что иногда его охватывает хандра от одиночества. Ведь в его хозяйстве нет даже ни одного животного, пишет Lounapostimees.

«Мне советовали взять собаку. Я сказал, что у меня нет на нее времени. Ведь собака должна двигаться, гулять. Это не то же самое, что взять собаку и посадить в саду на цепь», – говорит Янар, который ко всему в жизни привык подходить ответственно.

ФОТО: Sille Annuk/Postimees

Накануне рождественских праздников Пурасон написал в социальных сетях объявление о знакомстве, которое получило более 400 перепостов. Самый высокий мужчина ищет порядочную женщину. Если у нее есть дети – это не препятствие. Пурасон любит ходить в спа, ходить в походы, кататься на велосипеде или просто весело проводить время. Если у женщины есть похожие увлечения, это станет большим плюсом, но на самом деле к ней нет особых требований. Небольшую разницу в возрасте Янар тоже допускает.

Эстонский великан признается, что уже откликнулось много женщин, вот только некоторые из них пишут в шутку или из любопытства, а еще среди них есть замужние дамы. Многие задаются логичным вопросом: почему мужчина, который не пьет алкоголь и не курит, имеет свой дом и машину, все еще не женат? На самом деле, Пурасон признается, что никогда усиленно не искал жену, а теперь решил, что время пришло. Сложно и грустно одному справляться с хозяйством.