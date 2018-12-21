Фото и видео: самая красивая бабушка Эстонии оказалась энергичной бизнесвумен, которую муж носит на руках

По словам Лилии, она очень любит детей, и очень ждала, когда в их семье появится первый внук или внучка. Долгожданная Миланочка родилась первой, потом Платон и Леона. Также победительница конкурса гордо носит это звание «бабушка».

Лилия Козлова ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX

«Пару раз подходили и спрашивали, неужели я действительно бабушка. Я люблю одеваться по-молодежному, по-спортивному. Иногда не выгляжу на свой возраст», - сказала Лилия.

«Мой вес последние 40 лет - 58, он у меня колеблется - 58-60 кг», - удивила всех Лилия и сказала, что любит кавказскую кухню.

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