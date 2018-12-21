Пт, 21.12.2018
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Потерявший семью в «Зимней вишне» кемеровчанин покоряет Голливуд

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ФОТО: Instagram

Житель Кемерово Игорь Востриков, который потерял жену и детей при пожаре в «Зимней вишне», решил уехать в Голливуд.

Житель Кемерова Игорь Востриков, который потерял жену и детей при пожаре в «Зимней вишне», покоряет Голливуд. Об этом он сам рассказал в своем Instagram. Причeм Востриков подчеркнул, что видео снял специально для прессы.

«Меня позвали снимать фильм про «Зимнюю вишню». Я сначала отказался, там политическая составляющая могла быть. В итоге меня пригласили сняться в фильме», — рассказал кемеровчанин.

Ранее он посетил Владивосток, где подавал заявку на визу, потом отправился в Таиланд. При этом из опубликованного ролика не вполне понятно, всерьез ли говорит Востриков или иронизирует над прессой.

О каком фильме идет речь, неизвестно. Пользователи соцсетей сомневаются, что Востриков говорит серьезно, передает TopNews.

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