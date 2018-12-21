Elron обеспечит Дедам Mорозам бесплатный проезд в поездах

«Конечно же, именно у Дед Mорозов в праздники много поездок, и мы хотим в это важное время помочь им быстро и безопасно приезжать к детям. Именно поэтому для всех Дед Mорозов в период с 23 по 26 декабря бесплатными будут поездки на всех линиях поездов Elron», - сказала менеджер Elron по маркетингу и коммуникациям Марийз Адамберг.

«Бесплатно могут ездить настоящие Дед Mорозы – в традиционной красной шапке и пальто, а также с характерной длинной и пушистой белой бородой», - добавила Адамберг, отметив, что и в прежние годы пассажиры встречались и общались с Дед Mорозоами в поездах Elron.

«В прошлом году один из лапландских Дед Mороз объяснил выбор в пользу поезда в Эстонии именно тем, что поездом можно быстро успеть к месту назначения, а в дороге можно немного отдохнуть, прежде чем приступить к радостной работе – слушать рождественские песни и раздавать подарки хорошим детям», - напомнила Адамберг.