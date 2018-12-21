Сын Евгения Плющенко получил травмы во время падения на льду

Сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саше всего пять лет, большую часть из которых он посвящает фигурному катанию. По всей видимости, мальчик всерьез настроен пойти по стопам отца, титулованного спортсмена. К слову, тренируется Плющенко-младший в школе отца. Там же он принимает участие в соревнованиях, где занимает призовые места.

Помимо всего прочего, юному Саше досталась роль в сказке-балете на льду «Лебединое озеро». По всей видимости, на первом спектакле юный фигурист не смог справиться с волнением и упал. По словам очевидцев, падение было сильным и, скорее всего, Саша получил травмы. Сейчас многие переживают за состояние мальчика и надеются, что с ним все в порядке.

К слову, многие критикуют Яну Рудковскую за то, что она, руководствуясь собственными желаниями, лишает сына детства. Однако Яна сама так не считает. Она утверждает, что Саше нравится то, чем он занимается. От лица ребенка Рудковская как-то опубликовала пост в Instagram Плющенко-младшего, в котором успокоила всех тех, кто так беспокоится за ее сына.

«Кто там пишет, что у меня нет детства, что меня замучили съемками и я не улыбаюсь? Улыбаться для глянца не всегда нужно, есть еще понятие такое как «образ», так что тут такое дело. Я смеюсь, катаюсь, играю и снимаюсь в свое удовольствие! А заниматься спортом надо с раннего детства, дорогие взрослые, иначе высоких результатов не будет! И еще хочется добавить — «Поучайте лучше ваших паучат», а мы сами разберемся, сколько мне тренироваться, сколько сниматься и что делать. Всем хорошего дня. Ваш Саня», — написала Рудковская.