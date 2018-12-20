Вау! Анастасия Костенко показала фигуру в купальнике спустя пять месяцев после родов

Теперь супруга футболиста, как и он сам, публикует в микроблоге счастливые семейные (и не только) фотографии. На одном из последних снимков Анастасия запечатлена на фоне живописного пейзажа. В кадре модель позирует в ярко-желтом бикини, демонстрируя стройную фигуру после родов.

«Красотка! Дмитрию повезло»; «Анастасия, шикарно выглядите»; «Замечательно смотритесь, идеальная фигура»; «Глаз радуется, восхитительна», — нахваливали Костенко пользователи в комментариях. Разумеется, нашлись и те, кто снова раскритиковали модель за чрезмерный фотошоп, однако таких было меньшинство.