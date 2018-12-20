Объятия рыжего из «Иванушек» с известным певцом удивили подписчиков

Обнявшиеся Маликов и рыжий из "Иванушек", действительно, не особенно позвзрослели. Только у Дмитрия волосы на фото намного темнее. Фанаты решили, что такая прическа Маликову подходит больше.

"Я и Димон. Димон и я! Сто лет назад. Триста! Легенды попа!", – написал солист "Иванушек International" в своем аккаунте.

Музыканты просто напросились на комплименты. "Классное фото!", "Какие красавчики!!! Супер! Обожаю!", "Такие классные вы были давно… А сейчас два повзрослевших мужчины, но все же остались красавчиками, а главное – любимыми", – написали фанаты. Они отметили, что певцы не меняются – и даже становятся лучше.

Нашлись среди подписчиков и критики. "Как две подружки", – написал один из них. "Некоторые песни Дмитрия хороши. Но на фото - два ***. Извиняюсь", – добавил другой (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).