Пэрис Хилтон замуж не пошла, а кольцо с бриллиантом себе оставила

Жених не дал себя обидеть и потребовал вернуть кольцо, которое он подарил ей в честь помолвки, стоимостью два миллиона долларов. Однако, на днях Пэрис заявила, что не вернет кольцо ни Крису, ни ювелирному дизайнеру, который его сделал.

ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

Наследница империи Хилтон стала гостьей The Jenny McCarthy Show, где и рассказала, что оставит кольцо себе, потому как дизайнер и так получил достаточно денег от бесплатной рекламы, которую она ему предоставила, появляясь на публике.

"Он (дизайнер – ред.) получил миллионы долларов за рекламу, так что кольцо останется у меня", – рассказала Пэрис.

ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

Ранее Пэрис Хилтон рассказала, почему отменила свадьбу с Крисом Зилкой: "Я очень занята. Каждый день я просыпаюсь в разных странах. Поэтому понимаю, что сейчас совсем не готова для создания семьи, мне просто не хватает на это времени", – призналась Пэрис Хилтон.