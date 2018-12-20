Умерла боровшаяся с раком латвийская модель Санита Зуте

«На лице Саниты осталась улыбка, ей больше не больно...», - написала в соцсети Facebook мать модели, Юдите. Она призвала всех бороться за своих близких и не стыдиться просить о помощи:

«Нет ничего дороже, чем жизнь наших родных. Не верьте, что шансов нет, делайте все, что подсказывает вам сердце - тогда вы по крайней мере не умрете от стыда, что не сделали все, что в ваших силах.

Моя душа кричит, не знаю, как долго она будет кричать и что с ней будет дальше...».

Юдите добавила, что ее внук, сын Саниты, - понимающий мальчик, он знает, что «мама с нами и наблюдает за нами», и поблагодарила всех, кто старался им хоть как-то помочь.

Санита Зуте была моделью, многим она знакома по рекламе любимых в Латвии продуктов, иногда она снималась с сыном. По работе Санита много времени проводила за пределами Латвии, пишет nra.lv.

«В 2016 году у меня было лучшее лето в моей жизни, я имела возможность провести его со своим 8-летним сыном на Ибице. Все было слишком хорошо, чтобы быть правдой»,

- признавалась Санита.

Вскоре после этого у модели начались проблемы со здоровьемю Она считала, что это связано с рабочей нагрузкой, но вскоре обнаружилась истинная причина плохого самочувствия - рак шейки матки. Была назначена операция, но Санита искала альтернативные возможности в зарубежных клиниках. Она лечилась с помощью щадящих методов, чтобы максимально отдалить и, возможно, избежать операции. Этим летом Санита отправилась в клинику в Лондоне.

Состояние ее здоровья резко ухудшилось, она страдала от сильной боли, стремительно теряла вес, из-за чего возможности лечения стали ограниченными.

Семья решила, что Санита с мамой останутся в Лондоне.