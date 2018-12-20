Какой конфуз! Девушка сделала заказ в интернет-магазине, но такого она не ожидала...

Люси Андерсон-Робертс (27) заказала модный топ в интернет-магазине, но когда девушка надела обновку, не смогла удержаться от смеха.
Люси нашла своеобразный топ в интернет-магазине Pretty Little Things. На модели топ выглядел очень привлекательно и девушка сделала заказ.
Но каково же было ее удивление, когда заказ пришел на место. Люси надела топ и сразу увидела, что разрезы полностью обнажает ее грудь.
«Я заметила этот топ какое-то время назад и подумала, что он отлично подошел бы к моим джинсам с завышенной талией», объясняет Люси.
«Еще когда я не примерила его, обратила внимание, что что-то не так. Разрезы были не на своих местах. Сразу стало ясно, что грудь будет обнажена».
«Решила все же примерить и отослать фото своему парню - смеялись до боли в животе».
Люси вернула топ в интернет-магазин.