Чт, 20.12.2018
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  • Какой конфуз! Девушка сделала заказ в интернет-магазине, но такого она не ожидала...

Какой конфуз! Девушка сделала заказ в интернет-магазине, но такого она не ожидала...

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Lucy Anderson-Roberts tellis internetipoest nabapluusi, mis ei varjanud isegi tema rinnapartiid.

ФОТО: Mercury Press & Media / Caters News Agency

Люси Андерсон-Робертс (27) заказала модный топ в интернет-магазине, но когда девушка надела обновку, не смогла удержаться от смеха.

Люси нашла своеобразный топ в интернет-магазине Pretty Little Things. На модели топ выглядел очень привлекательно и девушка сделала заказ.

Скриншот

ФОТО: Mercury Press & Media / Caters News Agency

Но каково же было ее удивление, когда заказ пришел на место. Люси надела топ и сразу увидела, что разрезы полностью обнажает ее грудь.

«Я заметила этот топ какое-то время назад и подумала, что он отлично подошел бы к моим джинсам с завышенной талией», объясняет Люси.

«Еще когда я не примерила его, обратила внимание, что что-то не так. Разрезы были не на своих местах. Сразу стало ясно, что грудь будет обнажена».

Lucy Anderson-Roberts netipoest tellitud nabapluusis.

ФОТО: Mercury Press & Media / Caters News Agency

«Решила все же примерить и отослать фото своему парню - смеялись до боли в животе».

Lucy Anderson-Roberts.

ФОТО: Mercury Press & Media / Caters News Agency

Люси вернула топ в интернет-магазин.

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