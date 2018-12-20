Какой конфуз! Девушка сделала заказ в интернет-магазине, но такого она не ожидала...

Люси нашла своеобразный топ в интернет-магазине Pretty Little Things. На модели топ выглядел очень привлекательно и девушка сделала заказ.

Скриншот ФОТО: Mercury Press & Media / Caters News Agency

Но каково же было ее удивление, когда заказ пришел на место. Люси надела топ и сразу увидела, что разрезы полностью обнажает ее грудь.

«Я заметила этот топ какое-то время назад и подумала, что он отлично подошел бы к моим джинсам с завышенной талией», объясняет Люси.

«Еще когда я не примерила его, обратила внимание, что что-то не так. Разрезы были не на своих местах. Сразу стало ясно, что грудь будет обнажена».

Lucy Anderson-Roberts netipoest tellitud nabapluusis. ФОТО: Mercury Press & Media / Caters News Agency

«Решила все же примерить и отослать фото своему парню - смеялись до боли в животе».

Lucy Anderson-Roberts. ФОТО: Mercury Press & Media / Caters News Agency