Ани Лорак о разводе с мужем: я сказала иллюзиям - «прощайте!»
20 декабря 2018, 13:47
Ани Лорак подала на развод с мужем. Она долгое время не комментировала ситуацию в своей семье, но сейчас решила рассказать о своих чувствах:
«Я сказала иллюзиям: «Прощайте». Это первое, что во мне изменилось. Второе – перестала быть жертвой. Корни жертвенности, как всегда, в детстве. Ребенком стремилась всех спасать, помогать. Свои интересы – на двадцать пятом месте. Бывало, хотелось крикнуть человеку: «Перешагни через меня, главное, чтобы тебе было хорошо и удобно, я потерплю!» Теперь с этим покончено. Никто и никогда не сможет унизить меня, травмировать. Любовь – не жертва, а обоюдное желание поступать так, чтобы другому было хорошо», пишет 7d.org.ua.