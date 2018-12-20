Ани Лорак о разводе с мужем: я сказала иллюзиям - «прощайте!»

«Я сказала иллюзиям: «Прощайте». Это первое, что во мне изменилось. Второе – перестала быть жертвой. Корни жертвенности, как всегда, в детстве. Ребенком стремилась всех спасать, помогать. Свои интересы – на двадцать пятом месте. Бывало, хотелось крикнуть человеку: «Перешагни через меня, главное, чтобы тебе было хорошо и удобно, я потерплю!» Теперь с этим покончено. Никто и никогда не сможет унизить меня, травмировать. Любовь – не жертва, а обоюдное желание поступать так, чтобы другому было хорошо», пишет 7d.org.ua.