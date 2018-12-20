Чт, 20.12.2018
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  • Алена Водонаева прилюдно потрогала мужское достоинство мужа

Алена Водонаева прилюдно потрогала мужское достоинство мужа

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Алена Водонаева

ФОТО: Instagram

На днях состоялась презентация книги Алены Водонаевой «Голая». Конечно, сама «писательница» уверена, что книга просто разлетится, и ее не останавливает печальный опыт Ксении Собчак, Ольги Бузовой и других авторов. 

Она с радостью вещает об огромном предзаказе. Но, видимо, ей не объяснили, что предзаказ никакого отношения к продажам тиража не имеет. Можно заказать сто тысяч книг, а продать две. Видимо, от радости Водонаева перестала себя контролировать и прилюдно щупала мужа за его мужское достоинство, когда позировала перед журналистами, пишет 7d.org.ua.

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