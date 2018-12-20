Алена Водонаева прилюдно потрогала мужское достоинство мужа

Она с радостью вещает об огромном предзаказе. Но, видимо, ей не объяснили, что предзаказ никакого отношения к продажам тиража не имеет. Можно заказать сто тысяч книг, а продать две. Видимо, от радости Водонаева перестала себя контролировать и прилюдно щупала мужа за его мужское достоинство, когда позировала перед журналистами, пишет 7d.org.ua.