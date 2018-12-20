Скончался отец Александра Малинина

И вот отца артиста не стало. Его вдова Татьяна Васильевна все-таки позвонила сыну супруга, чтобы сообщить ему эту печальную новость: «Мне было неудобно звонить, они же не хотели с нами общаться. Переживала, вдруг трубку не возьмут. Мне ответила Эмма. Так хорошо поговорила, что я даже удивилась. Потом взял трубку Александр. Они помогли деньгами – взяли расходы по организации похорон на себя. Николая Степановича похоронили на местном кладбище. А я до сих пор не могу свыкнуться с мыслью, что его больше нет. Как я буду без него, не представляю!» - пишет 7d.org.ua.