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«Безбровная мода»: поклонники не оценили трендовый образ Оксаны Акиньшиной

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Оксана Акиньшина

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Оксана Акиньшина может похвастаться прекрасными натуральными бровями. Недавно актриса немало удивила своих поклонников, выложив фото без них.  

31-летняя Оксана Акиньшина часто появляется на публике с натуральным макияжем, основой которого служат красивые густые брови. Недавно Оксана их осветлила, чем немало удивила своих поклонников.

На днях актриса выложила в Instagram фото, на котором у нее почти не видно бровей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Несмотря на то, что бесцветные брови давно стали трендом и их можно часто увидеть на моделях во время показов, поклонники актрисы не оценили такой стиль.

«Как-то бровей не хватает», «Не похожа на себя тут», «Не узнать даже», — написали фолловеры под кадром (орфография и пунктуация авторов сохранены). Также подписчики сравнили Оксану Акиньшину в новом образе с экстравагантными Жанной Агузаровой и Тильдой Суинтон. Возможно, именно такого эффекта актриса и добивалась.    

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