«Безбровная мода»: поклонники не оценили трендовый образ Оксаны Акиньшиной

31-летняя Оксана Акиньшина часто появляется на публике с натуральным макияжем, основой которого служат красивые густые брови. Недавно Оксана их осветлила, чем немало удивила своих поклонников.

На днях актриса выложила в Instagram фото, на котором у нее почти не видно бровей.

Несмотря на то, что бесцветные брови давно стали трендом и их можно часто увидеть на моделях во время показов, поклонники актрисы не оценили такой стиль.