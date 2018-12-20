Девушка поймала парня на измене и эпично отомстила, опозорив его на весь мир

Девушка дождалась своего 22-го дня рождения, собрала гостей и при всех привела план мести в действие. Сначала ничто не предвещало беды. Присутствующие наполняли бокалы, и Тиана поблагодарила их за то, что они пришли на её праздник. Но тут обманутая американка переключилась на своего парня. Сантос стоял рядом, улыбаясь и ничего не подозревая.

"Я хотела бы поблагодарить Сантоса за то, что дал мне понять, что я заслуживаю лучшего. Каждый человек здесь знает, что ты пытался переспать с другой девчонкой", - неожиданно для парня сказала Тиана.

Тиана рассказала, что все видели скриншоты сообщений сексуального характера с интимными видео, которые он отправлял другой девушке и по ошибке послал ещё и ей. И в этот момент брат американки спустился по лестнице с чёрной сумкой, в которой лежали вещи Сантоса, пишет foxnews.com. И девушка объявила о разрыве и указала неверному парню на дверь.

"Если ты ещё не понял, то между нами всё кончено, а теперь выметайся отсюда", - закончила свою речь девушка.

При этом парень, видимо, был так ошарашен, что не произнёс ни слова и тихо удалился. И после этого наконец началось настоящее веселье. А позже девушка выложила ролик в "Твиттер", и он стал вирусным. Видео с мстящей подружкой и пристыженным изменником посмотрели почти 6 млн раз. И в комментариях писали, что она действительно придумала неплохой план.