Чт, 20.12.2018
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Девушка поймала парня на измене и эпично отомстила, опозорив его на весь мир

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Man Talking Privately On Cellphone

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Тиана Переа из Хьюстона, штат Техас, США, узнала об эротических сообщениях своего бойфренда, которые он посылал другой девушке. Но американка не стала устраивать сцену, видимо, придерживаясь мнения, что месть — это блюдо, которое подают холодным. Кроме того, она решила заснять свой триумф на видео, пишет Лайф.

Девушка дождалась своего 22-го дня рождения, собрала гостей и при всех привела план мести в действие. Сначала ничто не предвещало беды. Присутствующие наполняли бокалы, и Тиана поблагодарила их за то, что они пришли на её праздник. Но тут обманутая американка переключилась на своего парня. Сантос стоял рядом, улыбаясь и ничего не подозревая.

"Я хотела бы поблагодарить Сантоса за то, что дал мне понять, что я заслуживаю лучшего. Каждый человек здесь знает, что ты пытался переспать с другой девчонкой", - неожиданно для парня сказала Тиана.

Тиана рассказала, что все видели скриншоты сообщений сексуального характера с интимными видео, которые он отправлял другой девушке и по ошибке послал ещё и ей. И в этот момент брат американки спустился по лестнице с чёрной сумкой, в которой лежали вещи Сантоса, пишет foxnews.com. И девушка объявила о разрыве и указала неверному парню на дверь.

"Если ты ещё не понял, то между нами всё кончено, а теперь выметайся отсюда", - закончила свою речь девушка.

При этом парень, видимо, был так ошарашен, что не произнёс ни слова и тихо удалился. И после этого наконец началось настоящее веселье. А позже девушка выложила ролик в "Твиттер", и он стал вирусным. Видео с мстящей подружкой и пристыженным изменником посмотрели почти 6 млн раз. И в комментариях писали, что она действительно придумала неплохой план.

"Она идеально подобрала момент, чтобы уличить парня. Он даже не успел начать оправдываться. <...> И её друзья держали всё в секрете", - прокомментировал пост один из пользователей.

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