Теперь все ясно: кто унаследовал состояние культового диджея Avicii
20 декабря 2018, 9:56
Состояние диджея и музыканта из Швеции Тима Берлинга, известного как Avicii, унаследовали его родители, Клас Берлинг и Анки Лиден. Об этом сообщает Expressen, ссылаясь на налоговые документы.
Avicii не был официально женат. Завещания он также не оставил. Таким образом, родителям музыканта остались 231 миллион шведских крон, а это порядка 25,5 миллионов долларов.
Напомним, всемирно известный диджей скончался в апреле 2018 года на 29-ом году жизни. Его нашли мертвым в Омане. Позже его семья сообщила, что Берглинг покончил с собой.