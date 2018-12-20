Теперь все ясно: кто унаследовал состояние культового диджея Avicii

Avicii не был официально женат. Завещания он также не оставил. Таким образом, родителям музыканта остались 231 миллион шведских крон, а это порядка 25,5 миллионов долларов.

Напомним, всемирно известный диджей скончался в апреле 2018 года на 29-ом году жизни. Его нашли мертвым в Омане. Позже его семья сообщила, что Берглинг покончил с собой.