Чт, 20.12.2018
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Теперь все ясно: кто унаследовал состояние культового диджея Avicii

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Avicii

ФОТО: Amy Sussman/AP

​Состояние диджея и музыканта из Швеции Тима Берлинга, известного как Avicii, унаследовали его родители, Клас Берлинг и Анки Лиден. Об этом сообщает Expressen, ссылаясь на налоговые документы.

Avicii не был официально женат. Завещания он также не оставил. Таким образом, родителям музыканта остались 231 миллион шведских крон, а это порядка 25,5 миллионов долларов.

Напомним, всемирно известный диджей скончался в апреле 2018 года на 29-ом году жизни. Его нашли мертвым в Омане. Позже его семья сообщила, что Берглинг покончил с собой.

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