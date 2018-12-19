Оказывается, мы всю жизнь зажигали свечи неправильно. Вот как нужно это делать

Оказалось, что большинство из нас делают это неправильно! Чтобы использовать свечу по максимуму и избежать досадных последствий, вроде чистки подсвечника от копоти, достаточно придерживаться простых советов.

Во-первых, обрезайте фитиль. Делать это следует каждый раз, используя обычные ножницы, кусачки для ногтей или специальные триммеры. Такая «стрижка» обеспечит яркое пламя и продолжительное горение. Кроме того, фитиль не будет принимать странную грибообразную форму, которая притупляет огонь, пишет Fabiosa.ru.

По словам производителя свечей и соосновательницы бренда Régime des Fleurs Алии Раза, длина фитиля должна быть примерно 8 мм.